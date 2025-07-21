В Австрії оголосили вирок 15-річному прихильнику ІДІЛ

Суд Відня у понеділок засудив 15-річного підлітка до двох років умовного увʼязнення за звинуваченням у плануванні теракту від імені "Ісламської держави" (ІДІЛ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Як встановило слідство, підліток захопився терористичними ідеями через TikTok і, прагнучи помститись за цькування у школі, хотів підірвати там бомбу і влаштувати стрілянину.

Коли замовлений онлайн пістолет підліток так і не отримав, він спланував напад на поліцейського, в якого відібрав би зброю, щоб розстріляти людей на вулиці.

Але і цей план засуджений змінив, коли в другій половині січня з ним звʼязався представник ІДІЛ і наказав улітку 2025 року влаштувати теракт на Західному вокзалі Відня, заклавши там вибухівку.

Хлопця затримали на початку лютого. У домі його батьків виявили плани вокзалу, матеріали для виготовлення бомби та мисливські ножі, які засуджений планував використати для теракту.

На суді підліток зізнався у скоєному. Йому присудили два роки позбавлення волі, з них вісім місяців – без права на умовно-дострокове звільнення, а решту – з випробувальним терміном на три роки.

Це означає, що 15-річний підліток повинен залишитися у в'язниці до початку жовтня, враховуючи час, проведений у попередньому ув'язненні, якщо він не буде достроково звільнений умовно.

У лютому в Австрії 23-річний сирійський біженець убив підлітка і поранив ще п'ятьох людей у містечку Філлах.

Минулого року в Австрії також затримали 19-річного підлітка, який нібито планував теракт на концерті Тейлор Свіфт у Відні.