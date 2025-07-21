В Австрии вынесли приговор 15-летнему стороннику ИГИЛ

Суд Вены в понедельник приговорил 15-летнего подростка к двум годам условного заключения по обвинению в планировании теракта от имени "Исламского государства" (ИГИЛ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

Как установило следствие, подросток увлекся террористическими идеями через TikTok и, стремясь отомстить за издевательства в школе, хотел взорвать там бомбу и устроить стрельбу.

Когда заказанный онлайн пистолет подросток так и не получил, он спланировал нападение на полицейского, у которого отобрал бы оружие, которым расстрелял бы людей на улице.

Но и этот план осужденный изменил, когда во второй половине января с ним связался представитель ИГИЛ и предложил летом 2025 года устроить теракт на Западном вокзале Вены, заложив там взрывчатку.

Парень был задержан в начале февраля. В доме его родителей обнаружили планы вокзала, материалы для изготовления бомбы и охотничьи ножи, которые он планировал использовать для теракта.

На суде подросток признался в содеянном. Его приговорили к двум годам лишения свободы, из них восемь месяцев – без права на условно-досрочное освобождение, а остальные – с испытательным сроком на три года.

Это означает, что 15-летний подросток должен остаться в тюрьме до начала октября, учитывая время, проведенное в предварительном заключении, если он не будет досрочно освобожден условно.

В феврале в Австрии 23-летний сирийский беженец убил подростка и ранил еще пятерых человек в городке Филлах.

В прошлом году в Австрии также задержали 19-летнего подростка, который якобы планировал теракт на концерте Тейлор Свифт в Вене.