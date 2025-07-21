Глава МЗС Франції відвідав ЧАЕС, аби побачити наслідки російського удару

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідав у понеділок, 21 липня, Чорнобиль, щоб на власні очі побачити руйнування, які завдала Росія саркофагу Чорнобильській атомній станції.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Барро розповів, що під час свого візиту до України, у понеділок, 21 липня, він відвідав Чорнобиль.

Він наголосив, що зробив це для того, аби на власні очі побачити наслідки удару російського дрону, який у лютому влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Глава французького МЗС наголосив, що його країна надала 10 млн євро для ліквідації результатів цього удару, а також закликав країни долучитися до цього.

"Франція залишається пліч-о-пліч з Україною. Ми посилюємо тиск на Росію через новий пакет санкцій", – підсумував він.

У ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, пошкодження саркофага були суттєві.

На тлі удару РФ по ЧАЕС очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав максимізувати військову допомогу Україні.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російський удар дроном по Чорнобильській АЕС та сказала, що це ще раз показує, що Росія не шукає миру.