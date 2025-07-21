Глава МИД Франции посетил ЧАЭС, чтобы увидеть последствия российского удара

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетил в понедельник, 21 июля, Чернобыль, чтобы собственными глазами увидеть разрушения, нанесенные Россией саркофагу Чернобыльской атомной станции.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Барро рассказал, что во время своего визита в Украину, в понедельник, 21 июля, он посетил Чернобыль.

Он подчеркнул, что сделал это для того, чтобы своими глазами увидеть последствия удара российского дрона, который в феврале попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Глава французского МИД подчеркнул, что его страна предоставила 10 млн евро для ликвидации последствий этого удара, а также призвал страны присоединиться к этой инициативе.

"Франция остается бок о бок с Украиной. Мы усиливаем давление на Россию через новый пакет санкций", – подытожил он.

В ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, повреждения саркофага были существенными.

На фоне удара РФ по ЧАЭС глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал максимизировать военную помощь Украине.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас осудила российский удар дроном по Чернобыльской АЭС и сказала, что это еще раз показывает, что Россия не ищет мира.