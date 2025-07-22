Європейська прокуратура здійснила перші арешти в Польщі

На вимогу Європейської прокуратури (EPPO) у Польщі відбулось перше затримання у справі про шахрайство при розподілі продовольства, що фінансується ЄС і призначене для нужденних та біженців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", проінформувала прокуратура на своєму сайті.

Шістьох осіб затримали в Катовіце. Підозрюваним – чотирьом чоловікам та двом жінкам – висунуто звинувачення в участі в організованій злочинній групі, шахрайстві та підробці документів. Рішенням районного суду Катовіце-Схід вони були тимчасово заарештовані на три місяці.

Згідно з результатами розслідування, злочинці підробляли документи, щоб отримати харчові продукти з програми продовольчої допомоги ЄС.

Ці продукти, замість того щоб потрапити до бенефіціарів, продавалися в країні та за кордоном.

Злочинна діяльність тривала з травня 2024 року до липня 2025 року і стосувалася зловживань, пов'язаних з виконанням договорів, укладених Національним центром підтримки сільського господарства з Старокатолицькою церквою в Польщі.

В рамках програми допомоги ЄС, що фінансується з європейських фондів, на продовольчу допомогу було передбачено безкоштовну роздачу понад 2,5 тис. тонн харчових продуктів на суму близько 16 млн злотих (понад 3,7 млн євро), які були доставлені до складів Старокатолицької церкви в Польщі.

Крім того, ця організація отримала понад 2,2 млн злотих (понад 500 тисяч євро) на адміністративні, складські та транспортні витрати.

Продукти, які мали бути роздані нужденним, потрапляли до магазинів і оптових складів, де їх продавали клієнтам. На упаковках продуктів був зображений прапор Польщі та Європейського Союзу і напис "Продукт не призначений для продажу". Крім того, на них була інформація, що вони розподіляються Старокатолицькою церквою в Польщі.

Європейська прокуратура, що діє з 2021 року і має штаб-квартиру в Люксембурзі, є незалежною прокуратурою Європейського Союзу. Її завданням є захист бюджету Європейського Союзу та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти фінансових інтересів ЄС.

Нагадаємо, нещодавно ЄС оштрафував Грецію майже на 400 млн євро за зловживання аграрними фондами.

А у Чехії втретє розглянуть справу про шахрайство експремʼєра з коштами ЄС.