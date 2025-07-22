Европейская прокуратура провела первые аресты в Польше

По требованию Европейской прокуратуры (EPPO) в Польше состоялось первое задержание по делу о мошенничестве при распределении продовольствия, финансируемого ЕС и предназначенного для нуждающихся и беженцев.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", проинформировала прокуратура на своем сайте.

Шестерых человек задержали в Катовице. Подозреваемым – четырем мужчинам и двум женщинам – предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и подделке документов. Решением районного суда Катовице-Восток они были временно арестованы на три месяца.

Согласно результатам расследования, преступники подделывали документы, чтобы получить продукты питания из программы продовольственной помощи ЕС.

Эти продукты, вместо того чтобы попасть к бенефициарам, продавались в стране и за рубежом.

Преступная деятельность продолжалась с мая 2024 года по июль 2025 года и касалась злоупотреблений, связанных с выполнением договоров, заключенных Национальным центром поддержки сельского хозяйства со Старокатолической церковью в Польше.

В рамках программы помощи ЕС, финансируемой из европейских фондов, на продовольственную помощь была предусмотрена бесплатная раздача более 2,5 тыс. тонн продуктов питания на сумму около 16 млн злотых (более 3,7 млн евро), которые были доставлены на склады Старокатолической церкви в Польше.

Кроме того, эта организация получила более 2,2 млн злотых (более 500 тысяч евро) на административные, складские и транспортные расходы.

Продукты, которые должны были быть розданы нуждающимся, попадали в магазины и оптовые склады, где их продавали клиентам. На упаковках продуктов был изображен флаг Польши и Европейского Союза и надпись "Продукт не предназначен для продажи". Кроме того, на них была информация, что они распределяются Старокатолической церковью в Польше.

Европейская прокуратура, действующая с 2021 года и имеющая штаб-квартиру в Люксембурге, является независимой прокуратурой Европейского Союза. Ее задачей является защита бюджета Европейского Союза и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления против финансовых интересов ЕС.

Напомним, недавно ЕС оштрафовал Грецию почти на 400 млн евро за злоупотребление аграрными фондами.

А в Чехии в третий раз рассмотрят дело о мошенничестве экс-премьера со средствами ЕС.