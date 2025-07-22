Очільник МЗС Франції після прифонтових Сум відвідав Харків

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом з українським колегою Андрієм Сибігою після поїздки у прифронтові Суми вирушив до Харкова.

Про це Сибіга розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що Барро у Харкові подивився на наслідки російського терору проти міста – пошкоджені житлові будинки і цивільну інфраструктуру.

Together with @jnbarrot we visited Kharkiv, the city of heroes.



I am grateful to Jean-Noel for his bravery and solidarity. Earlier, he was the first foreign minister to visit Sumy.



Such visits are very important. They show our people that we are not alone.



Minister Barrot… pic.twitter.com/UXot871TR8 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 22, 2025

Він нагадав, що Барро став першим очільником МЗС з країн-партнерів, хто здійснив поїздку до Сум.

"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми – не одні. Наше завдання – мобілізувати максимальну міжнародну підтримку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", – зазначив Андрій Сибіга.

Він додав подяку за підтримку України президенту Франції Емманюелю Макрону та всьому французькому народу.

"Путін хотів, аби повірили, що він на сході України "як у себе вдома", тому що там говорять російською. Незламний Харків – вражаючий допис протилежного: тут говорять російською, але невтомно борються із загарбником в ім'я свободи", – зазначив Барро у своєму X, опублікувавши фото з візиту.

Poutine a voulu faire croire qu'il était chez lui à l'Est de l'Ukraine car on y parle Russe. Kharkiv l'Invaincue est la preuve éclatante du contraire : on y parle russe, mais on combat l'envahisseur sans relâche au nom de la liberté. pic.twitter.com/JgrC2vbnaG – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) July 22, 2025

Нагадаємо, попередньої доби Барро був у Києві та взяв участь у щорічній нараді українських послів в МЗС. Також він відвідав ЧАЕС, аби побачити наслідки російського удару.

Під час візиту до Києва Барро пообіцяв, що Франція продовжить тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.