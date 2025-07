Очільник МЗС Франції після прифонтових Сум відвідав Харків

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом з українським колегою Андрієм Сибігою після поїздки у прифронтові Суми вирушив до Харкова.

Про це Сибіга розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що Барро у Харкові подивився на наслідки російського терору проти міста – пошкоджені житлові будинки і цивільну інфраструктуру.

Together with @jnbarrot we visited Kharkiv, the city of heroes.



I am grateful to Jean-Noel for his bravery and solidarity. Earlier, he was the first foreign minister to visit Sumy.



Such visits are very important. They show our people that we are not alone.



Minister Barrot… pic.twitter.com/UXot871TR8