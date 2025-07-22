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Очільник МЗС Франції після прифонтових Сум відвідав Харків

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Новини — Вівторок, 22 липня 2025, 14:54 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом з українським колегою Андрієм Сибігою після поїздки у прифронтові Суми вирушив до Харкова.

Про це Сибіга розповів у своєму X, пише "Європейська правда". 

Сибіга зазначив, що Барро у Харкові подивився на наслідки російського терору проти міста – пошкоджені житлові будинки і цивільну інфраструктуру. 

Він нагадав, що Барро став першим очільником МЗС з країн-партнерів, хто здійснив поїздку до Сум. 

"Такі візити вкрай важливі. Вони демонструють нашим людям, що ми – не одні. Наше завдання – мобілізувати максимальну міжнародну підтримку для людей тут та в інших містах і громадах, які постійно зазнають російських ударів. Посилити повітряний щит і збільшити стійкість перед зимою. Ми обговорили усе це", – зазначив Андрій Сибіга. 

Він додав подяку за підтримку України президенту Франції Емманюелю Макрону та всьому французькому народу. 

"Путін хотів, аби повірили, що він на сході України "як у себе вдома", тому що там говорять російською. Незламний Харків – вражаючий допис протилежного: тут говорять російською, але невтомно борються із загарбником в ім'я свободи", – зазначив Барро у своєму X, опублікувавши фото з візиту. 

Нагадаємо, попередньої доби Барро був у Києві та взяв участь у щорічній нараді українських послів в МЗС. Також він відвідав ЧАЕС, аби побачити наслідки російського удару.

Під час візиту до Києва Барро пообіцяв, що Франція продовжить тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.

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Франція Сибіга
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