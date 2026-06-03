ЗМІ: у Чорногорії заблокували літак із Сербії та відмовили у в’їзді 90 пасажирам

В аеропорту Тиват у Чорногорії стався інцидент із чартерним рейсом, який прибув із Белграда: місцева поліція та спецслужби заблокували літак на злітно-посадковій смузі та після перевірки відмовили у в’їзді всім пасажирам.

Про це повідомляє Vijesti, пише "Європейська правда".

Надзвичайна подія сталася вранці 3 червня, о 10:41 за місцевим часом, коли в аеропорту Тиват приземлився літак Embraer E195, на борту якого перебувало близько 90 громадян Сербії.

Зазначається, що чартерний рейс одразу потрапив під особливу увагу чорногорських правоохоронців, які проводили посилений контроль у рамках підготовки до саміту лідерів ЄС та країн Західних Балкан.

Фото: Vijesti

​Літак, який мав вилетіти назад до Белграда об 11:40, затримали на для проведення масштабної перевірки. Пасажири рейсу навідріз відмовилися відповідати на запитання прикордонників та поліції щодо мети свого візиту до Чорногорії.

Після цього чорногорські спецслужби ухвалили рішення про повну заборону на в'їзд для всієї групи пасажирів, яку підозрюють у спробі здійснення "гібридного впливу".

​​Як повідомили джерела у керівництві Управління поліції Чорногорії, значна частина прибулих громадян Сербії раніше вже потрапляла в поле зору спецслужб як особи, що становлять інтерес для органів безпеки, а багато з них мають судимості та кримінальне минуле.

За наявною інформацією, ця група мала виконувати завдання з "неформального убезпечення" президента Сербії Александра Вучича під час його перебування на міжнародному саміті в Тиваті.

​В Управлінні поліції Чорногорії підтвердили факт інциденту та зазначили, що заходи вживаються в контексті забезпечення правопорядку під час міжнародного заходу.

​Усім 90 пасажирам було офіційно відмовлено у перетині кордону. Цим же літаком їх у повному складі депортували назад до Белграда.

Наприкінці квітня суд у Приштині визнав винними трьох чоловіків у тероризмі у зв’язку з нападом, що стався у 2023 році на півночі Косово.

Мова йде про інцидент, який стався у вересні 2023 року. Тоді відбулася збройна сутичка між косовськими сербами та поліцією Косова – офіційна Приштина трактує ці події як спробу гібридної атаки, організованої Белградом, такий собі аналог російських "зелених чоловічків".