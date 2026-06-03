Німеччина не змогла отримати місце непостійного члена Радбезу ООН

Спроба Німеччини отримати місце непостійного члена у Раді Безпеки ООН зазнала поразки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Як повідомила голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок, під час виборів, що відбулися в Нью-Йорку, Федеративна Республіка Німеччина поступилася Португалії та Австрії вже в першому турі.

Німеччина входила до складу Ради Безпеки шість разів, востаннє – у 2019 та 2020 роках. Зазвичай Берлін висуває свою кандидатуру до Ради Безпеки раз на вісім років. За словами дипломатів, Німеччина ще ніколи раніше не зазнавала невдачі у боротьбі за місце.

Німеччина отримала лише 104 голоси. Для необхідної двотретинної більшості знадобилося б 127 голосів, зазначила Бербок. Португалія отримала 134 голоси, а Австрія – 131.

Для канцлера Фрідріха Мерца та його міністра закордонних справ Йогана Вадефуля ця поразка також є значним ударом по їхніх зусиллях позиціонувати Німеччину як ключового гравця на міжнародній арені сильніше, ніж це було в останні роки.

Кандидатура Німеччини з самого початку опинилася в складних обставинах: Берлін вступив у виборчу кампанію лише в 2020 році, пізніше за Лісабон і Відень. Крім того, позиція Німеччини щодо війни в Газі викликала критику, як і її стримана реакція на ізраїльський напад на Іран та дії США у Венесуелі.

Рада Безпеки – єдиний орган ООН, який може ухвалювати юридично зобов’язуючі рішення, такі як введення санкцій та санкціонування застосування сили. До її складу входять п’ять постійних членів із правом вето: Велика Британія, Китай, Франція, Росія та Сполучені Штати.

Решта 10 членів обираються, причому щороку до складу Ради входять п’ять нових членів. Цього року один член походить з Африканської групи, один – з Латиноамериканської та Карибської групи, один – з Азіатсько-Тихоокеанської групи та два – з Західноєвропейських та інших країн.

Зімбабве замінить Сомалі, Тринідад і Тобаго замінить Панаму, а Португалія та Австрія замінять Данію та Грецію. Філіппіни та Киргизстан змагаються за місце Пакистану.

Нагадаємо, у вересні 2025 року колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок офіційно заступила на посаду президентки Генеральної асамблеї ООН.

Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН на початку червня після того, як вона отримала необхідну більшість у 167 голосів.

Після цього вона склала свій мандат депутатки Бундестагу від Партії зелених.