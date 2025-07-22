США удруге оголосили про вихід з ЮНЕСКО
Сполучені Штати у вівторок офіційно оголосили про вихід з Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив державний секретар США Марко Рубіо.
За словами Рубіо, США повідомили генеральну директорку ЮНЕСКО Одрі Азулай про рішення вийти з Організації, бо членство в ній "не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".
"ЮНЕСКО працює над просуванням соціальних і культурних питань, які викликають розкол, і приділяє надмірну увагу Цілям сталого розвитку ООН – глобалістській, ідеологічній програмі міжнародного розвитку, яка суперечить нашій зовнішній політиці "Америка насамперед", – заявив держсекретар.
Він також розкритикував ЮНЕСКО за надання членства "Палестинській державі", що "є вкрай проблематичним, суперечить політиці США і сприяло поширенню антиізраїльської риторики в організації".
Згідно зі Статутом ЮНЕСКО, США вийдуть з її складу 31 грудня 2026 року.
Сполучені Штати вже виходили з ЮНЕСКО під час першого президентського терміну Дональда Трампа, пояснивши це розбіжностями через ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Але за президентства Джо Байдена Штати повернулись в Організацію.
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