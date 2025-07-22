США удруге оголосили про вихід з ЮНЕСКО

Сполучені Штати у вівторок офіційно оголосили про вихід з Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, США повідомили генеральну директорку ЮНЕСКО Одрі Азулай про рішення вийти з Організації, бо членство в ній "не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

"ЮНЕСКО працює над просуванням соціальних і культурних питань, які викликають розкол, і приділяє надмірну увагу Цілям сталого розвитку ООН – глобалістській, ідеологічній програмі міжнародного розвитку, яка суперечить нашій зовнішній політиці "Америка насамперед", – заявив держсекретар.

Він також розкритикував ЮНЕСКО за надання членства "Палестинській державі", що "є вкрай проблематичним, суперечить політиці США і сприяло поширенню антиізраїльської риторики в організації".

Згідно зі Статутом ЮНЕСКО, США вийдуть з її складу 31 грудня 2026 року.

Сполучені Штати вже виходили з ЮНЕСКО під час першого президентського терміну Дональда Трампа, пояснивши це розбіжностями через ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Але за президентства Джо Байдена Штати повернулись в Організацію.

Читайте також: ООН без Трампа: які наслідки матиме вихід Сполучених Штатів з головної організації світу.