США во второй раз объявили о выходе из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты во вторник официально объявили о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

По словам Рубио, США сообщили генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай о решении выйти из Организации, потому что членство в ней "не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов".

"ЮНЕСКО работает над продвижением социальных и культурных вопросов, которые вызывают раскол, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН – глобалистской, идеологической программе международного развития, которая противоречит нашей внешней политике "Америка прежде всего", – заявил госсекретарь.

Он также раскритиковал ЮНЕСКО за предоставление членства "Палестинскому государству", что "является крайне проблематичным, противоречит политике США и способствовало распространению антиизраильской риторики в организации".

Согласно Уставу ЮНЕСКО, США выйдут из ее состава 31 декабря 2026 года.

Соединенные Штаты уже выходили из ЮНЕСКО во время первого президентского срока Дональда Трампа, объяснив это разногласиями из-за израильско-палестинского конфликта.

Но при президентстве Джо Байдена Штаты вернулись в Организацию.

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