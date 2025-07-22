Перший міністр уряду Польщі підтвердив свою відставку

Міністр спорту і туризму Польщі Славомір Нітрас став першим високопосадовцем, який підтвердив відставку в межах запланованих змін у польському уряді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Нітрас заявив на Х.

Польський урядовець заявив, що "цього тижня" його служба в уряді Польщі завершується, і подякував колегам.

Він висловив сподівання, що під час каденції "йому вдалося хоча б трохи полегшити зусилля" спортсменів у фінансових питаннях.

Славомір Нітрас обійняв посаду глави Міністерства спорту і туризму Польщі в грудні 2023 року. Його відставка є першою офіційно підтвердженою в межах запланованої "реконструкції" польського уряду.

Про зміни у складі уряду Польщі премʼєр-міністр Дональд Туск має оголосити у середу вранці. Це відбувається на тлі рекордних рівнів невдоволення нинішнім польським урядом за увесь час його роботи.

Напередодні польські ЗМІ також дізнались, що свою посаду має втратити і міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

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