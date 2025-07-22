Первый министр правительства Польши подтвердил свою отставку

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас стал первым высокопоставленным чиновником, который подтвердил отставку в рамках запланированных изменений в польском правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Нитрас заявил на Х.

Польский чиновник заявил, что "на этой неделе" его служба в правительстве Польши заканчивается, и поблагодарил коллег.

Он выразил надежду, что во время каденции "ему удалось хотя бы немного облегчить усилия" спортсменов в финансовых вопросах.

Славомир Нитрас занял пост главы Министерства спорта и туризма Польши в декабре 2023 года. Его отставка является первой официально подтвержденной в рамках запланированной "реконструкции" польского правительства.

Об изменениях в составе правительства Польши премьер-министр Дональд Туск должен объявить в среду утром. Это происходит на фоне рекордных уровней недовольства нынешним польским правительством за все время его работы.

Накануне польские СМИ также узнали, что свою должность должен потерять и министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

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