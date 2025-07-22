В Греции во второй раз за две недели ограничили посещение Акрополя из-за жары

Греческие власти во вторник во второй раз за менее чем две недели распорядились частично закрыть доступ к Акрополю из-за жары, охватившей большую часть Восточного Средиземноморья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министерство культуры Греции сообщило, что Акрополь – один из самых популярных музеев мира, который ежедневно посещают до 23 тысяч человек – будет закрыт во вторник и среду с полудня до 17:00.

Решение принято "в целях безопасности сотрудников и посетителей", добавили в ведомстве.

Акрополь, расположенный на скалистом холме с видом на Афины, также был частично закрыт 8-9 июля.

Это произошло на фоне предупреждений греческих метеорологов, согласно которым жара в Греции до конца недели будет усиливаться, а температура местами превысит 43°C.

Министерство труда Греции ранее ограничило работу на открытом воздухе в самых жарких регионах в рамках чрезвычайных мер, направленных на помощь работникам в условиях жары.