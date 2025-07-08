Афінський Акрополь закрили на денні години через екстремальну спеку

Афінський Акрополь, один з найпопулярніших туристичних об’єктів Греції, у вівторок не прийматиме гостей у найспекотніші денні години з міркувань безпеки.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Найбільш відвідувану пам’ятку Греції вирішили закрити у найспекотніші денні години, з 13:00 до 17:00, на тлі прогнозу погоди, що передбачає спеку до 42°C.

Такі застережні заходи застосовуються вже не вперше, щоб зменшити ризики для туристів. Вже о 9 ранку в Афінах було 30°C.

У понеділок влада Греції у понеділок запровадила обов'язкові перерви в роботі у тих частинах країни, де температура, за прогнозами, перевищить 40 градусів за Цельсієм.

Також служба цивільного захисту попередила про підвищену пожежну небезпеку в Аттиці, центрі країни й на Пелопоннеському півострові.

На середу в Афінах знову очікують до 42°C, а з четверга спека має відступити.

Нагадаємо, на тлі спеки на грецькому острові Крит та у Туреччині спалахнули лісові пожежі. З пожежами борються також на півдні Франції та у Каталонії.

У Парижі на тлі аномальної спеки минулого тижня померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею.