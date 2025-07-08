Афінський Акрополь закрили на денні години через екстремальну спеку
Афінський Акрополь, один з найпопулярніших туристичних об’єктів Греції, у вівторок не прийматиме гостей у найспекотніші денні години з міркувань безпеки.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
Найбільш відвідувану пам’ятку Греції вирішили закрити у найспекотніші денні години, з 13:00 до 17:00, на тлі прогнозу погоди, що передбачає спеку до 42°C.
Такі застережні заходи застосовуються вже не вперше, щоб зменшити ризики для туристів. Вже о 9 ранку в Афінах було 30°C.
У понеділок влада Греції у понеділок запровадила обов'язкові перерви в роботі у тих частинах країни, де температура, за прогнозами, перевищить 40 градусів за Цельсієм.
Також служба цивільного захисту попередила про підвищену пожежну небезпеку в Аттиці, центрі країни й на Пелопоннеському півострові.
На середу в Афінах знову очікують до 42°C, а з четверга спека має відступити.
Нагадаємо, на тлі спеки на грецькому острові Крит та у Туреччині спалахнули лісові пожежі. З пожежами борються також на півдні Франції та у Каталонії.
У Парижі на тлі аномальної спеки минулого тижня померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею.