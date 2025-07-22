Чехія сподівається, що Німеччина зрештою скасує посилений контроль на кордоні

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала висловив сподівання, що запроваджений Німеччиною ще у 2023 році прикордонний контроль не стане довгостроковою відповіддю на проблему нелегальної міграції.

Про це Фіала сказав після зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

За словами чеського премʼєра, він з певним розумінням ставиться до німецьких прикордонних перевірок, але довгострокове вирішення проблеми боротьби з нелегальною міграцією має бути європейським.

"Без європейського рішення ми не просунемося далі", – заявив Фіала.

На його думку, серед іншого, на рівні Європейського Союзу необхідно поліпшити політику повернення біженців та тісніше співпрацювати з третіми країнами.

На це канцлер Німеччини підкреслив, що і Берлін, і Прага прагнуть до спільного простору ЄС без внутрішніх контролів, але доки ЄС не зможе ефективно захищати свої зовнішні кордони, внутрішні кордони мають контролюватися.

У жовтні 2023 року Німеччина запровадила контроль на кордонах із Чехією, Польщею та Швейцарією, а у вересні 2024-го він поширився на кордони з Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами та Данією.

Новий уряд Німеччини, який прийшов до влади в травні, наказав поліції ще більше посилити контроль на сухопутних кордонах.

У відповідь на німецькі перевірки з 7 липня Польща почала контролювати свої кордони з Німеччиною та Литвою. Деякі інші сусідні країни також критикували німецькі заходи, але жодна з них не вжила контрзаходів.