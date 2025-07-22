Чехия надеется, что Германия в конечном итоге отменит усиленный контроль на границе

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил надежду, что введенный Германией еще в 2023 году пограничный контроль не станет долгосрочным ответом на проблему нелегальной миграции.

Об этом Фиала сказал после встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам чешского премьера, он с определенным пониманием относится к немецким пограничным проверкам, но долгосрочное решение проблемы борьбы с нелегальной миграцией должно быть европейским.

"Без европейского решения мы не продвинемся дальше", – заявил Фиала.

По его мнению, среди прочего, на уровне Европейского Союза необходимо улучшить политику возвращения беженцев и теснее сотрудничать с третьими странами.

На это канцлер Германии подчеркнул, что и Берлин, и Прага стремятся к общему пространству ЕС без внутренних контролей, но пока ЕС не сможет эффективно защищать свои внешние границы, внутренние границы должны контролироваться.

В октябре 2023 года Германия ввела контроль на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией, а в сентябре 2024-го он распространился на границы с Францией, Люксембургом, Бельгией, Нидерландами и Данией.

Новое правительство Германии, пришедшее к власти в мае, приказало полиции еще больше усилить контроль на сухопутных границах.

В ответ на немецкие проверки с 7 июля Польша начала контролировать свои границы с Германией и Литвой. Некоторые другие соседние страны также критиковали немецкие меры, но ни одна из них не приняла контрмер.