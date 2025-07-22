Глава МЗС Франції вважає, що Трамп "обрав сторону" України у війні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що, з огляду на останні заяви президента США Дональда Трампа, він тепер підтримує Україну в розвʼязаній проти неї Росією війні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю BFMTV.

На думку Барро, американський президент з огляду на його останні заяви, здається, "обрав сторону" у нинішній російській агресії проти України.

"Я констатую, що президент Трамп поставив 50-денний ультиматум Владіміру Путіну щодо припинення вогню під загрозою дуже жорстких санкцій… Я також констатую, що він висловив готовність надати військове обладнання Україні", – перерахував французький міністр.

На його думку, пункт щодо військової допомоги є, "безсумнівно, найвірогіднішим знаком" того, що Дональд Трамп "обрав свою сторону і тепер вирішив підтримати Україну в досягненні її мети, яку він чітко висловив з самого початку, – встановлення тривалого миру в Україні".

Глава МЗС Франції також заявив, що європейська сторона вже кілька тижнів координує свої дії з "американськими сенаторами, які розробили пакет санкцій, аналогічний тому, який ми ухвалили на європейському рівні".

"Я сподіваюся, що цей пакет американських санкцій… буде ухвалений якомога швидше", – додав Барро.

Французький міністр закордонних справ у понеділок і вівторок відвідав Київ, Суми та Харків.

Під час візиту до Києва Барро пообіцяв, що Франція продовжить тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.