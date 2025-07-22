Глава МИД Франции считает, что Трамп "выбрал сторону" Украины в войне

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что, учитывая последние заявления президента США Дональда Трампа, он теперь поддерживает Украину в развязанной против нее Россией войне.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью BFMTV.

По мнению Барро, американский президент, учитывая его последние заявления, кажется, "выбрал сторону" в нынешней российской агрессии против Украины.

"Я констатирую, что президент Трамп поставил 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении огня под угрозой очень жестких санкций... Я также констатирую, что он выразил готовность предоставить военное оборудование Украине", – перечислил французский министр.

По его мнению, пункт о военной помощи является "несомненно, самым вероятным знаком" того, что Дональд Трамп "выбрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину в достижении ее цели, которую он четко выразил с самого начала, – установление прочного мира в Украине".

Глава МИД Франции также заявил, что европейская сторона уже несколько недель координирует свои действия с "американскими сенаторами, которые разработали пакет санкций, аналогичный тому, который мы приняли на европейском уровне".

"Я надеюсь, что этот пакет американских санкций... будет принят как можно скорее", – добавил Барро.

Французский министр иностранных дел в понедельник и вторник посетил Киев, Сумы и Харьков.

Во время визита в Киев Барро пообещал, что Франция продолжит давление на правителя России Владимира Путина.