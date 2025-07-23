Стало известно, где и когда начнутся переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле запланированы на вечер среды во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

Об этом "Укринформу" сообщили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган.

Накануне президент Владимир Зеленский определил состав делегации на переговорах с РФ в Стамбуле в среду.

Как и анонсировалось, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров.

Всего в украинскую делегацию войдут 14 человек.

Украинская сторона ранее озвучила повестку дня следующей встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров

Предыдущий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле состоялся 2 июня.