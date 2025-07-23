В Литве рассматривают возможность отказаться от русского языка в школах до 2026 года

Литва может до 2026 года постепенно отказаться от русского языка как второго иностранного языка в школах, ссылаясь на изменение предпочтений учеников и геополитические проблемы.

Об этом пишет LRT со ссылкой на слова представителей образования и законодателей, пишет "Европейская правда".

Заместитель министра образования, науки и спорта Йонас Петкявичюс заявил в среду, 23 июля, что будут проведены дискуссии как с Комитетом Сейма по вопросам образования и науки, так и с населением относительно возможного изъятия русского языка из школьной программы как второго иностранного языка.

"Мы наблюдаем за тенденциями и, безусловно, рассмотрим возможность отмены русского языка как второго иностранного", – сказал он.

Также он отметил, что в последние годы значительно уменьшилось количество учеников, которые выбирают русский язык для изучения. Однако Петкявичюс предостерег, что при принятии решения необходимо учитывать наличие квалифицированных преподавателей альтернативных языков, особенно в сельских регионах.

"Мы видим больше учителей немецкого и французского языков, но все еще испытываем нехватку учителей испанского. Какой смысл изымать русский, если нам нечем его заменить? Дети обязаны изучать второй иностранный язык в соответствии с учебной программой. Поэтому это должно быть тщательно обдуманное, комплексное решение", – добавил он.

Дариус Якавичюс, член Комитета по вопросам образования и науки Сейма предложил, чтобы это изменение вступило в силу в сентябре 2026 года.

Он считает, что сейчас "благоприятный момент, чтобы воспользоваться геополитической ситуацией" и заменить русский язык на язык Европейского Союза.

"Я считаю, что нам нужно найти решение и с 1 сентября 2026 года запретить ученикам пятого или шестого класса – в зависимости от того, когда их школы выберут второй иностранный язык, – выбирать русский", – сказал он.

Язычник добавил, что по данным Министерства образования, процент учеников шестого класса, которые выбирают русский язык вторым иностранным, за последние годы резко снизился: с 81,7% в 2014-2015 учебном году до лишь 43,5% в 2024-2025 годах.

Отметим, еще в феврале 2023 года бывший премьер Литвы Ингрида Шимоните выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах на польский или латвийский.

А в ноябре 2022 года Министерство образования и науки Латвии объявило о планах с 2026/2027 учебного года ввести порядок, при котором вторым иностранным языком во всех учебных заведениях может быть только один из языков ЕС или иностранный язык, освоение которого регулируют межправительственные договоры в сфере образования.