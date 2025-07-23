Єврокомісія повідомила уряду України про наслідки для руху в ЄС через закон про НАБУ

"Європейській правді" стало відомо про зміст переговорів єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос із новим віцепрем'єром з євроінтеграції Тарасом Качкою з приводу урізання повноважень антикорупційних органів.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як довідалась "ЄвроПравда", 22 липня Кос передала українському колезі, що Єврокомісія тверда у висновках щодо закону 12414: він не лише перешкоджає незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і суперечить зобов’язанням, визначеним у Дорожніх картах, про які Київ і Брюссель домовилися у рамках підготовки до переговорів.

За словами Кос, Євросоюз також розцінює ухвалення цього закону "як відкат у виконанні семи рекомендацій ЄК, що були умовою кандидатського статусу України".

Досі офіційне визнання відкату в "кандидатських реформах" лунало від ЄС лише щодо Грузії. У відповідь на антидемократичний розворот Тбілісі Брюссель заморозив взаємодію з Грузією у рамках вступного процесу.

Тож Марта Кос нагадала Качці про такий наслідок.

"Цей крок матиме серйозні наслідки для всього переговорного процесу щодо вступу України в ЄС. Вже зараз держави-члени висловлюють зауваження, що правильним кроком було не поспішати з відкриттям кластера 1", – повідомила вона.

Усі інші співрозмовники у ЄС, з якими "ЄвроПравда" спілкувалася ще до підписання закону, роблять той самий висновок: у разі, якщо Володимир Зеленський поставить підпис під законом (що він вже зробив), він підпишеться також під заморозкою у процесі вступу України до ЄС.

Можливо, скринінг останнього кластера і буде завершений, але відкриття змістовних переговорів про вступ – неможливе.

Деталі читайте у статті: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі