Еврокомиссия сообщила правительству Украины о последствиях для движения в ЕС из-за закона о НАБУ

"Европейской правде" стало известно о содержании переговоров еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос с новым вице-премьером по евроинтеграции Тарасом Качкой по поводу урезания полномочий антикоррупционных органов.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как узнала "ЕвроПравда", 22 июля Кос передала украинскому коллеге, что Еврокомиссия тверда в выводах относительно закона 12414: он не только препятствует независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и противоречит обязательствам, определенным в Дорожных картах, о которых Киев и Брюссель договорились в рамках подготовки к переговорам.

По словам Кос, Евросоюз также расценивает принятие этого закона "как откат в выполнении семи рекомендаций ЕК, которые были условием кандидатского статуса Украины".

До сих пор официальное признание отката в "кандидатских реформах" звучало от ЕС только в отношении Грузии. В ответ на антидемократический разворот Тбилиси Брюссель заморозил взаимодействие с Грузией в рамках вступительного процесса.

Поэтому Марта Кос напомнила Качке о таком последствии.

"Этот шаг будет иметь серьезные последствия для всего переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Уже сейчас государства-члены высказывают замечания, что правильным шагом было не спешить с открытием кластера 1", – сообщила она.

Все другие собеседники в ЕС, с которыми "ЕвроПравда" общалась еще до подписания закона, делают тот же вывод: в случае, если Владимир Зеленский поставит подпись под законом (что он уже сделал), он подпишется также под заморозкой в процессе вступления Украины в ЕС.

Возможно, скрининг последнего кластера и будет завершен, но открытие содержательных переговоров о вступлении – невозможно.

Детали читайте в статье: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше.