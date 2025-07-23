Поблизу Лодзі розбився гірокоптер: є поранені

У селі Жеромін, що в Лодзькому воєводстві Польщі, на луг впав невеликий гірокоптер, внаслідок чого є постраждалі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

На борту невеликого гелікоптера, який зазнав аварії у середу, 23 липня, перебували двоє чоловіків віком близько 50 років. Обидва зазнали поранень: одного постраждалого госпіталізували до лікарні швидкої допомоги, другий відмовився від шпиталізації.

Фото: RMF24

До місця події оперативно прибули рятувальні служби. Пожежники підготували майданчик для посадки рятувального гелікоптера та відключили акумулятор гірокоптера. Загрози витоку пального не зафіксовано.

Причини падіння наразі встановлюються. За попередніми оцінками, аварія могла статися під час або внаслідок спроби аварійної посадки.

Фото: RMF24

У неділю, 13 липня, в британському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий літак, інцидент уже призвів до скасування низки рейсів з аеропорту.

Клька днів тому поблизу аеропорту Ям'яярві в південно-західній частині Фінляндії сталася аварія двомісного ультралегкого літака, внаслідок чого є загиблі та поранені.

А 23 липня повідомляли про те, що в Італії розбився надлегкий літак, внаслідок чого загинули люди, які перебували на борту.