Вблизи Лодзи разбился гирокоптер: есть раненые

В селе Жеромин, что в Лодзинском воеводстве Польши, на луг упал небольшой гирокоптер, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

На борту небольшого вертолета, который потерпел крушение в среду, 23 июля, находились двое мужчин в возрасте около 50 лет. Оба получили ранения: одного пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи, второй отказался от госпитализации.

Фото: RMF24

К месту происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Пожарные подготовили площадку для посадки спасательного вертолета и отключили аккумулятор гирокоптера. Угрозы утечки горючего не зафиксировано.

Причины падения в настоящее время устанавливаются. По предварительным оценкам, авария могла произойти во время или в результате попытки аварийной посадки.

Фото: RMF24

В воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту "Саутенд" разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.

Несколько дней назад вблизи аэропорта Ямьяярви в юго-западной части Финляндии произошла авария двухместного ультралегкого самолета, в результате чего есть погибшие и раненые.

А 23 июля сообщалось о том, что в Италии разбился сверхлегкий самолет, в результате чего погибли люди, которые находились на борту.