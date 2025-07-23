В Словении заблокировали закон о легализации ассистированного суицида

Высший государственный орган Словении, Национальный совет, наложил вето на принятый парламентом закон о легализации ассистированного самоубийства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV SLO.

Национальный совет Словении – двухпартийный регуляторный орган, в состав которого входят чиновники, контролирующие социальную, экономическую и местную политику, – постановил вернуть закон об ассистированном суициде в парламент.

Члены органа объяснили решение тем, что содержание закона "нарушает сложные социологические, философские, этические, моральные и правовые вопросы, на которые следует искать гораздо более глубокие ответы".

Они также считают, что основанием для решения об ассистированном суициде не может быть решение референдума, где в поддержку такого шага высказались чуть более половины участников.

Кроме того, Национальный совет Словении наложил вето еще на три закона, принятые парламентом – о легализации каннабиса, защите животных и реформе гостиничной сферы. Все, кроме последнего, словенские депутаты повторно рассмотрят в четверг.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств – например Нидерландах и Бельгии.

В июне нижняя палата британского парламента проголосовала за легализацию ассистированного суицида, хотя законопроект еще должен быть одобрен верхней палатой.

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