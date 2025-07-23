У Польщі передали до суду справу проти одіозного євродепутата Брауна

Окружна прокуратура Варшави в середу направила до суду обвинувальний акт щодо одіозного євродепутата Гжегожа Брауна за сімома звинуваченнями, зокрема за гасіння ханукальних свічок у Сеймі у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Обвинувальний акт щодо Брауна, оголошений прокуратурою на початку липня, скерували до Окружного суду Варшава-Прага Полудні у Варшаві.

Звинувачення проти Брауна включає сім діянь і стосується, зокрема, подій грудня 2023 року, коли під час урочистостей у Сеймі він за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки.

Звинувачення стосуються також події в Німецькому історичному інституті, де Браун зірвав лекцію про Голокост, та нападу на директора лікарні у 2022 році.

Обвинувачення проти євродепутата стали можливими після того, як у травні Європейський парламент зняв з нього імунітет.

Гжегож Браун – відомий антиукраїнською риторикою скандальний ультраправий політик, проти якого у Польщі порушили низку проваджень.

Інші справи стосуються подій квітня 2025 року, коли Браун намагався здійснити "громадянське затримання" гінекологині в лікарні в Олесніці та зірвав прапор України в місті Біла Підляська.

Читайте також: Українофоб, антисеміт та скандаліст: як Гжегож Браун став "зіркою" польської політики.