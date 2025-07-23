В Польше передали в суд дело против одиозного евродепутата Брауна

Окружная прокуратура Варшавы в среду направила в суд обвинительный акт в отношении одиозного евродепутата Гжегожа Брауна по семи обвинениям, в частности за тушение ханукальных свечей в Сейме в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Обвинительный акт в отношении Брауна, объявленный прокуратурой в начале июля, направили в Окружной суд Варшава-Прага Полудне.

Обвинение против Брауна включает семь деяний и касается, в частности, событий декабря 2023 года, когда во время торжеств в Сейме он с помощью огнетушителя потушил ханукальные свечи.

Обвинения касаются также события в Немецком историческом институте, где Браун сорвал лекцию о Холокосте, и нападения на директора больницы в 2022 году.

Обвинения против евродепутата стали возможными после того, как в мае Европейский парламент снял с него иммунитет.

Гжегож Браун – известный антиукраинской риторикой скандальный ультраправый политик, против которого в Польше возбудили ряд дел.

Другие дела касаются событий апреля 2025 года, когда Браун пытался осуществить "гражданское задержание" гинеколога в больнице в Олеснице и сорвал флаг Украины в городе Бяла-Подляска.

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