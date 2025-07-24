Блок проросійських партій оголосив про масові протести у Кишиневі

У Молдові передвиборчий блок у складі чотирьох проросійських партій збирається провести масову акцію протесту у Кишиневі у найближчі вихідні, щоб мобілізувати електорат напередодні вересневих парламентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив лідер Соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, якого цитує видання Newsmaker.

Передвиборчий блок, до якого входять Партія соціалістів Додона, Партія комуністів, партія "Серце Молдови" на чолі з Іриною Влах і партія "Майбутнє Молдови" на чолі з Василе Тарлевим анонсував акцію протесту у найближчі вихідні.

"Ми плануємо зібрати близько 15 тисяч наших прихильників і показати, що рішуче налаштовані на перемогу (на виборах)", – заявив Ігор Додон в ефірі Exclusiv TV.

Напередодні, 23 липня, соціалісти і партія Ірини Влах також протестували у Кишиневі.

Зокрема, соціалісти вийшли на мітинг біля Міністерства сільського господарства, звинувачуючи уряд у збитках фермерів, а також у тому, що в магазинах Молдови продають переважно імпортну агропродукцію.

Політична сила "Серце Молдови" протестувала біля будівлі уряду та звинувачувала партію влади PAS і державну енергетичну компанію Energocom у "грабежі народу за допомогою завищених тарифів на енергоресурси".

Прессекретар уряду Даніел Воде назвав ці протести передвиборчими акціями "проросійських партій", які виконують інструкції, що надходять ззовні і націлені на "крадіжку голосів громадян, які не поінформовані".

22 липня лідери Партії соціалістів, Партії комуністів, партії "Серце Молдови" і партії "Майбутнє Молдови" заявили про плани об'єднатися в виборчий блок для участі в майбутніх парламентських виборах. Назва виборчого блоку і імена кандидатів поки не розголошуються.

"Європейська правда" пояснювала у своїй статті, що саме цей блок стане основним провідником інтересів Кремля перед виборами у Молдові.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.