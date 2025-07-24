Блок пророссийских партий объявил о массовых протестах в Кишиневе

В Молдове предвыборный блок в составе четырех пророссийских партий собирается провести массовую акцию протеста в Кишиневе в ближайшие выходные, чтобы мобилизовать электорат накануне сентябрьских парламентских выборов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил лидер Социалистической партии Молдовы Игорь Додон, которого цитирует издание Newsmaker.

Предвыборный блок, в который входят Партия социалистов Додона, Партия коммунистов, партия "Сердце Молдовы" во главе с Ириной Влах и партия "Будущее Молдовы" во главе с Василе Тарлевым анонсировал акцию протеста в ближайшие выходные.

"Мы планируем собрать около 15 тысяч наших сторонников и показать, что мы решительно настроены на победу (на выборах)", – заявил Игорь Додон в эфире Exclusiv TV.

Накануне, 23 июля, социалисты и партия Ирины Влах также протестовали в Кишиневе.

В частности, социалисты вышли на митинг возле Министерства сельского хозяйства, обвиняя правительство в убытках фермеров, а также в том, что в магазинах Молдовы продают преимущественно импортную агропродукцию.

Политическая сила "Сердце Молдовы" протестовала у здания правительства и обвиняла партию власти PAS и государственную энергетическую компанию Energocom в "грабеже народа с помощью завышенных тарифов на энергоресурсы".

Пресс-секретарь правительства Даниэл Воде назвал эти протесты предвыборными акциями "пророссийских партий", которые выполняют инструкции, поступающие извне и нацеленные на "кражу голосов граждан, которые не проинформированы".

22 июля лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и партии "Будущее Молдовы" заявили о планах объединиться в избирательный блок для участия в предстоящих парламентских выборах. Название избирательного блока и имена кандидатов пока не разглашаются.

"Европейская правда" объясняла в своей статье, что именно этот блок станет основным проводником интересов Кремля перед выборами в Молдове.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября.