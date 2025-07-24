Глава МИД Германии говорит, что сдержанно относится к идее предоставления Украине Taurus

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль поделился, что у него сдержанное отношение к идее передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus.

Об этом он сказал в интервью Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

Министру напомнили, что его партия ХДС, находясь в оппозиции к предыдущему правительству Олафа Шольца, критиковала того за то, что он не поставляет крылатые ракеты Taurus. Однако теперь, будучи при власти, правительство во главе с ХДС не спешит с предоставлением этих средств поражения.

В ответ на это министр отметил, что "уже давно" сдержанно высказывается по этому поводу.

"Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Однако этот вопрос нужно постоянно пересматривать", – сказал он.

На уточняющий вопрос, понимает ли он теперь позицию экс-канцлера Шольца, министр ответил, что "Украина имеет право защищаться от нападений".

"Для этого она также будет иметь возможности действовать на территории России. Но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы предоставляем Украине", – отметил министр.

Напомним, в конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

В Бундесвере сообщали, что Украина в июле получит дальнобойные средства, профинансированные Германией.