Кожен дев'ятий у Німеччині працює понаднормово

Кожен дев’ятий працівник у Німеччині зіштовхується з понаднормовою працею як з частиною повсякденної роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Федеральне статистичне відомство країни, його дані наводить Spiegel.

Торік близько 4,4 мільйона працівників працювали в середньому більше, ніж передбачено їхнім трудовим договором. Це становить близько 11% від загальної кількості найманих працівників у країні, яких налічувалося 39,1 мільйона.

При цьому чоловіки працювали понаднормово частіше (13%), ніж жінки (10%).

Найпоширенішими понаднормові години були у фінансовому та страховому секторах (17%) та енергетиці (16%).

Найменше працівників із понаднормовою працею було у сфері гостинності (6%), за якою йдуть інші комерційні послуги, наприклад, охоронна, безпекова або клінінгова діяльність (8%).

45% респондентів зазначили, що працювали в середньому менше ніж п’ять понаднормових годин на тиждень. У 73% випадків понаднормова праця становила менше ніж десять годин на тиждень.

Водночас 15% працювали понаднормово щонайменше 15 годин на тиждень.

У 2023 році статистичні дані свідчили, що майже 10% громадян Німеччини мають залежність від роботи, а значна частина перепрацьовує і вагається, чи брати вихідний.

Також опитування свідчили, що більшість співробітників у Німеччині ходять на роботу хворими.