Каждый девятый в Германии работает сверхурочно

Каждый девятый работник в Германии сталкивается со сверхурочной работой как с частью повседневной работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Федеральное статистическое ведомство страны, его данные приводит Spiegel.

В прошлом году около 4,4 миллиона работников работали в среднем больше, чем предусмотрено их трудовым договором. Это составляет около 11% от общего количества наемных работников в стране, которых насчитывалось 39,1 миллиона.

При этом мужчины работали сверхурочно чаще (13%), чем женщины (10%).

Самыми распространенными сверхурочные часы были в финансовом и страховом секторах (17%) и энергетике (16%).

Меньше всего работников со сверхурочной работой было в сфере гостеприимства (6%), за которой следуют другие коммерческие услуги, например, охранная или клининговая деятельность (8%).

45% респондентов отметили, что работали в среднем менее пяти сверхурочных часов в неделю. В 73% случаев сверхурочная работа составляла менее десяти часов в неделю.

В то же время 15% работали сверхурочно не менее 15 часов в неделю.

В 2023 году статистические данные свидетельствовали, что почти 10% граждан Германии имеют зависимость от работы, а значительная часть перерабатывает и колеблется, брать ли выходной.

Также опросы свидетельствовали, что большинство сотрудников в Германии ходят на работу больными.