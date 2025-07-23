У Туреччині через лісові пожежі затримали понад два десятки осіб
У Туреччині у зв’язку з серією лісових пожеж затримали понад два десятки підозрюваних.
Про це повідомляє Turkish Minute, пише "Європейська правда".
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що у зв’язку з липневими лісовими пожежами в країні затримали 23 особи. З них чотирьох залишили під вартою, решту відпустили під судовим наглядом.
За словами міністра, багато з понад 60 липневих пожеж були спричинені людською недбалістю чи іскрами від сільськогосподарської техніки.
Тим часом на півночі країни триває ліквідація ще кількох великих лісових пожеж, що призвели у тому числі до евакуації населених пунктів.
У Міністерстві сільського господарства закликали громадськість уникати діяльності, що в умовах посухи й спеки може спровокувати нові пожежі.
Цього тижня у Туреччині посилиться спека, вдень стовпчик термометра може сягати 40-45°C.
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