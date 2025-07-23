У Туреччині через лісові пожежі затримали понад два десятки осіб

У Туреччині у зв’язку з серією лісових пожеж затримали понад два десятки підозрюваних.

Про це повідомляє Turkish Minute, пише "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що у зв’язку з липневими лісовими пожежами в країні затримали 23 особи. З них чотирьох залишили під вартою, решту відпустили під судовим наглядом.

За словами міністра, багато з понад 60 липневих пожеж були спричинені людською недбалістю чи іскрами від сільськогосподарської техніки.

Тим часом на півночі країни триває ліквідація ще кількох великих лісових пожеж, що призвели у тому числі до евакуації населених пунктів.

У Міністерстві сільського господарства закликали громадськість уникати діяльності, що в умовах посухи й спеки може спровокувати нові пожежі.

Цього тижня у Туреччині посилиться спека, вдень стовпчик термометра може сягати 40-45°C.

У Болгарії з суботи намагаються загасити пожежу, яка спалахнула в місті Сливниця, що неподалік столиці Софії.

У вівторок масштабна пожежа почалась біля грецького Коринфа, через неї евакуюють села.

У Сербії на тлі спеки гасять 11 пожеж.



