В Турции 10 человек погибли, пытаясь потушить лесные пожары
По меньшей мере 10 работников лесного хозяйства и спасателей погибли во время борьбы с лесными пожарами в центральной турецкой провинции Эскишехир.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.
Как сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмакли, около 24 лесников и добровольцев-спасателей оказались "в ловушке внутри огня" после внезапной смены направления ветра.
По его словам, пятеро сотрудников лесной службы и пятеро добровольцев из спасательной организации AKUT погибли, еще 14 лесников были госпитализированы.
Спасательная организация AKUT – это негосударственная благотворительная ассоциация, специализирующаяся на поиске и спасении людей во время стихийных бедствий.
Пожар в районе Сейитгази начался во вторник утром и быстро распространился на прилегающие территории. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования семьям погибших.
В последние дни температура по всей Турции превышает 40 градусов по Цельсию, и в настоящее время пожары бушуют в шести районах: Сакарье, Биледжике, Эскишехире, Измире, Карабуке и Манисе.
Этим летом в Турции уже вспыхнули сотни лесных пожаров, вынудив десятки тысяч людей покинуть свои дома.
Накануне в Турции в связи с серией лесных пожаров задержали более двух десятков подозреваемых.