Глава МВС Франції не хоче залишати уряд попри конфлікт з Макроном

Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо каже, що "не бачить причин" залишати уряд попри напруженість у стосунках з президентом Емманюелем Макроном.

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як напередодні повідомили ЗМІ, засідання французького уряду 23 липня позначилося "крижаними ремарками" між Макроном і Ретайо.

"Поки рішення (уряду) відповідають національним інтересам і моїм переконанням, у мене немає причин йти з уряду", – зазначив очільник МВС Франції.

За даними ЗМІ, напруга почалася із заяв Ретайо, коли він публічно висловив думку, що "макронізм завершиться разом з епохою Макрона у 2027 році" – коли відбудуться президентські вибори після його другої каденції.

Також очільник МВС заявив, що його присутність в уряді не варто вважати "підтримкою макронізму" і це мотивовано лише "загальним інтересом" та небажанням допустити до влади крайніх лівих.

Політики президентського табору у відповідь вибухнули критикою.

Одне з останніх опитувань показало, що Емманюель Макрон, який перебуває при владі з 2017 року, та Франсуа Байру, призначений прем’єр-міністром у грудні, становлять найнепопулярніший владний тандем в сучасній історії Франції.

Нещодавно Макрон дав зрозуміти, що хоче продовжувати відігравати роль у національній політиці після закінчення свого терміну повноважень у 2027 році.