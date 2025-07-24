Глава МВД Франции не хочет покидать правительство несмотря на конфликт с Макроном

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявляет, что "не видит причин" покидать правительство несмотря на напряженность в отношениях с президентом Эмманюэлем Макроном.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Как накануне сообщили СМИ, заседание французского правительства 23 июля ознаменовалось "ледяными ремарками" между Макроном и Ретайо.

"Пока решения (правительства) соответствуют национальным интересам и моим убеждениям, у меня нет причин уходить из правительства", – отметил глава МВД Франции.

По данным СМИ, напряжение началось с заявлений Ретайо, когда он публично высказал мнение, что "макронизм завершится вместе с эпохой Макрона в 2027 году" – когда состоятся президентские выборы после его второго срока.

Также глава МВД заявил, что его присутствие в правительстве не стоит считать "поддержкой макронизма" и это мотивировано только "общим интересом" и нежеланием допустить к власти крайних левых.

Политики президентского лагеря в ответ взорвались критикой.

Один из последних опросов показал, что Эмманюэль Макрон, находящийся у власти с 2017 года, и Франсуа Байру, назначенный премьер-министром в декабре, составляют самый непопулярный властный тандем в современной истории Франции.

Недавно Макрон дал понять, что хочет продолжать играть роль в национальной политике после истечения своего срока полномочий в 2027 году.