Глава Єврокомісії закликала Китай тиснути на Путіна для просування мирних переговорів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Китай використати свій вплив на господаря Кремля Владіміра Путіна, щоб досягти прогресу у мирних переговорах щодо розв'язаної РФ війни проти України.

Заяву очільниці Єврокомісії наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн також вимагала від Китаю припинити продаж Росії технологій подвійного призначення, які можуть бути використані для виробництва зброї.

"Ми дуже чітко висловилися з цього питання. Китай має вплив на Росію, так само як Європейський Союз має вплив на Україну. Ми очікуємо, що Китай скористається цим впливом, щоб переконати Росію серйозно сісти за стіл переговорів", – зазначила вона після зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

За її словами, Євросоюзу навіть не знадобилось використовувати свій вплив на Україну, оскільки президент Володимир Зеленський сам запропонував мирні переговори.

"Я повністю визнаю, що дві суверенні країни самі вирішують, що вони хочуть обговорювати, як вони хочуть це обговорювати і яким буде кінцевий результат, але важливо, щоб було припинено вогонь і щоб переговори за столом відбулися", – додала президентка Єврокомісії.

Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США минулого року заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні та безпосередньо допомагає військовій машині Росії.