Глава Еврокомиссии призвала Китай давить на Путина для продвижения мирных переговоров

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай использовать свое влияние на хозяина Кремля Владимира Путина, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах по развязанной РФ войне против Украины.

Заявление главы Еврокомиссии приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен также потребовала от Китая прекратить продажу России технологий двойного назначения, которые могут быть использованы для производства оружия.

"Мы очень четко высказались по этому вопросу. Китай имеет влияние на Россию, так же как Европейский Союз имеет влияние на Украину. Мы ожидаем, что Китай воспользуется этим влиянием, чтобы убедить Россию серьезно сесть за стол переговоров", – отметила она после встречи с главой Китая Си Цзиньпином.

По ее словам, Евросоюзу даже не понадобилось использовать свое влияние на Украину, поскольку президент Владимир Зеленский сам предложил мирные переговоры.

"Я полностью признаю, что две суверенные страны сами решают, что они хотят обсуждать, как они хотят это обсуждать и каким будет конечный результат, но важно, чтобы был прекращен огонь и чтобы переговоры за столом состоялись", – добавила президент Еврокомиссии.

Китай ранее неоднократно вынужден был отрицать, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и занимает "беспристрастную позицию" в отношении войны.

В то же время в США в прошлом году заявили, что Пекин фактически встал на сторону России в войне и непосредственно помогает военной машине России.