Міністр комунікацій і транспорту Литви Еугеніус Сабутіс заявив, що проблема збоїв роботі GPS особливо гостро відчувається недосвідченими пілотами.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Водночас Сабутіс запевнив, що незважаючи на наявні перешкоди, польоти як і раніше є безпечними.

"Оскільки GPS – одна з систем, що використовуються пілотами. Є й інші системи. Найбільша проблема тут, ймовірно, для недосвідчених або менш досвідчених пілотів", – сказав він.

За словами Сабутіса, хоча перешкоди іноді і посилюються, "вони ніяк не позначаються, крім підвищеної дратівливості".

Нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Єврокомісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Згодом заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.

А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.