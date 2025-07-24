Министр коммуникаций и транспорта Литвы Эугениус Сабутис заявил, что проблема сбоев в работе GPS особенно остро ощущается неопытными пилотами.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В то же время Сабутис заверил, что несмотря на существующие препятствия, полеты по-прежнему безопасны.

"Поскольку GPS – одна из систем, используемых пилотами. Есть и другие системы. Наибольшая проблема здесь, вероятно, для неопытных или менее опытных пилотов", – сказал он.

По словам Сабутиса, хотя помехи иногда и усиливаются, "они никак не сказываются, кроме повышенной раздражительности".

Недавно Литва и еще 12 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах Сообщества.

В письме в Еврокомиссию отмечается, что перебои с сигналами GNSS являются не случайными инцидентами, а систематическими, повторяющимися и целенаправленными действиями российского и белорусского режимов, направленными на нарушение стабильного функционирования инфраструктуры региона, особенно связи.

Впоследствии заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса заявил, что масштаб блокируемых Россией сигналов GPS расширяется.

А 17 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна фиксирует над Балтийским морем перебои с GPS, что связано с действиями России.