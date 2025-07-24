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Німецький виробник РЛС отримав замовлення для України на 340 млн євро

Новини — Четвер, 24 липня 2025, 22:12 — Олег Павлюк

Німецька компанія Hensoldt отримала замовлення вартістю понад 340 мільйонів євро на постачання Україні радарів для зміцнення її протиповітряної оборони.

Про це компанія повідомила в четвер, передає "Європейська правда".

У межах замовлення на суму понад 340 мільйонів євро Україна отримає радари TRML-4D та SPEXER 2000 3D MkIII. Їхня кількість не уточнюється, як і орієнтовні строки поставки.

Радар TRML-4D забезпечує швидке виявлення та відстеження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км. Ідеться про всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, дрони, літаки та вертольоти.

SPEXER 2000 є частиною нової системи протиповітряної оборони Skyranger 30 на базі гармат від Rheinmetall і використовується для автоматичного виявлення наземних, морських і низьколітаючих повітряних цілей.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад десяток радарів TRML-4D.

Раніше у Hensoldt заявляли, що навіть припинення вогню в Україні протягом наступного десятиліття не змінить загрозу для НАТО з боку Росії.

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