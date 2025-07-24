Немецкий производитель РЛС получил заказ для Украины на 340 млн евро

Немецкая компания Hensoldt получила заказ стоимостью более 340 миллионов евро на поставку Украине радаров для укрепления ее противовоздушной обороны.

Об этом компания сообщила в четверг, передает "Европейская правда".

В рамках заказа на сумму более 340 миллионов евро Украина получит радары TRML-4D и SPEXER 2000 3D MkIII. Их количество не уточняется, как и ориентировочные сроки поставки.

Радар TRML-4D обеспечивает быстрое обнаружение и отслеживание около 1500 целей в радиусе до 250 км. Речь идет о всех типах воздушных целей – крылатых ракетах, дронах, самолетах и вертолетах.

SPEXER 2000 является частью новой системы противовоздушной обороны Skyranger 30 на базе пушек от Rheinmetall и используется для автоматического обнаружения наземных, морских и низколетящих воздушных целей.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила более десятка радаров TRML-4D.

Ранее в Hensoldt заявляли, что даже прекращение огня в Украине в течение следующего десятилетия не изменит угрозу для НАТО со стороны России.