США оголосили про нові санкції проти Північної Кореї

Міністерство фінансів США в четвер наклало санкції на одну юридичну та три фізичні особи, яких звинуватили у створенні схеми з переправлення коштів Північній Кореї в обхід санкцій.

Про це йдеться в повідомленні відомства, пише "Європейська правда".

Санкції США були накладені на північнокорейську компанію Korea Sobaeksu Trading Company і трьох її представників, які брали участь в обході санкцій США та ООН.

Вони, як стверджує Мінфін США, намагались таємно отримати доходи для влади КНДР, "зокрема через шахрайські схеми з використанням працівників сфери ІТ".

"КНДР покладається на підставні компанії, такі як Korea Sobaesku Trading Company, та ключових посередників для закупівлі матеріалів та отримання доходів для незаконних ядерних та балістичних ракетних програм режиму", – прокоментував представник відомства Бредлі Сміт.

Паралельно Міністерство юстиції США сьогодні оголосило обвинувачення сімом громадянам КНДР за ухилення від санкцій, а Державний департамент оголосив про винагороду в розмірі від 500 тисяч до 7 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить затримати зловмисників.

Зазначимо, що на початку квітня президент США Дональд Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.