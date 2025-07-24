США объявили о новых санкциях против Северной Кореи

Министерство финансов США в четверг наложило санкции на одно юридическое и три физических лица, которых обвинили в создании схемы по переправке средств Северной Корее в обход санкций.

Об этом говорится в сообщении ведомства, пишет "Европейская правда".

Санкции США были наложены на северокорейскую компанию Korea Sobaeksu Trading Company и трех ее представителей, которые участвовали в обходе санкций США и ООН.

Они, как утверждает Минфин США, пытались тайно получить доходы для власти КНДР, "в частности через мошеннические схемы с использованием работников сферы ИТ".

"КНДР полагается на подставные компании, такие как Korea Sobaesku Trading Company, и ключевых посредников для закупки материалов и получения доходов для незаконных ядерных и баллистических ракетных программ режима", – прокомментировал представитель ведомства Брэдли Смит.

Параллельно Министерство юстиции США сегодня объявило обвинения семерым гражданам КНДР за уклонение от санкций, а Государственный департамент объявил о вознаграждении в размере от 500 тысяч до 7 миллионов долларов за информацию, которая позволит задержать злоумышленников.

Отметим, что в начале апреля президент США Дональд Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.