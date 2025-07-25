У Варшаві кліматичні активісти намагалися розгорнути банер біля президентського палацу

У Польщі двоє активістів прорвалися через ланцюг, що відділяє територію президентського палацу у Варшаві, з наміром прикріпити банер із написом "Lex Ostatnie Pokolenie" ("Закон Останнє покоління") на пам'ятнику – їх затримали правоохоронці.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Близько 06:00 у п’ятницю, 25 липня, двоє людей перетнули ланцюг, що відокремлював територію президентського палацу у Варшаві, аби прикріпити банер із написом "Lex Ostatnie Pokolenie" на пам'ятнику маршалу Юзефу Понятовському.

Фото: Instagram

Активістів затримали співробітники Служби державної охорони, які передали їх поліції.

За словами молодшого інспектора Якуба Пациняка з варшавської поліції, затриманих ідентифікували. Він зазначив, що служба охорони перебуває в контакті з особами, відповідальними за безпеку президентського палацу.

Активісти заявили, що раніше цього тижня вони передали листа новообраному президентові країни Каролю Навроцькому з вимогою підтримати законопроєкт, який передбачає місячний проїзний за 50 злотих та відновлення регіонального залізничного й автобусного транспорту.

Серед їхніх вимог також скорочення вкладу Польщі в кліматичну кризу.

У травні активісти "Останнього покоління" протестували у штабі виборчої кампанії мера Варшави Рафала Тшасковського: частина з них залишилася всередині будівлі, решта протестувала на вулиці.

Також рух "Останнє покоління" протягом двох тижнів блокував мости у Варшаві, вимагаючи від уряду конкретних дій на захист клімату. Зокрема 5 травня, в день, коли польські учні складали письмовий іспит з рідної мови, вони блокували мости по Варшаві.