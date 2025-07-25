В Варшаве климатические активисты пытались развернуть баннер возле президентского дворца

В Польше двое активистов прорвались через цепь, отделяющую территорию президентского дворца в Варшаве, с намерением прикрепить баннер с надписью "Lex Ostatnie Pokolenie" ("Закон "Последнее поколение") на памятнике – их задержали правоохранители.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Около 06:00 в пятницу, 25 июля, два человека пересекли цепь, отделявшую территорию президентского дворца в Варшаве, чтобы прикрепить баннер с надписью "Lex Ostatnie Pokolenie" на памятнике маршалу Юзефу Понятовскому.

Фото: Instagram

Активистов задержали сотрудники Службы государственной охраны, которые передали их полиции.

По словам младшего инспектора Якуба Пациняка из варшавской полиции, задержанных идентифицировали. Он отметил, что служба охраны находится в контакте с лицами, ответственными за безопасность президентского дворца.

Активисты заявили, что ранее на этой неделе они передали письмо новоизбранному президенту страны Каролю Навроцкому с требованием поддержать законопроект, который предусматривает месячный проездной за 50 злотых и восстановление регионального железнодорожного и автобусного транспорта.

Среди их требований также сокращение вклада Польши в климатический кризис.

В мае активисты "Последнего поколения" протестовали в штабе избирательной кампании мэра Варшавы Рафала Тшасковского: часть из них осталась внутри здания, остальные протестовали на улице.

Также движение "Последнее поколение" в течение двух недель блокировало мосты в Варшаве, требуя от правительства конкретных действий в защиту климата. В частности 5 мая, в день, когда польские ученики сдавали письменный экзамен по родному языку, они блокировали мосты по Варшаве.