В Варшаве климатические активисты пытались развернуть баннер возле президентского дворца
Новости — Пятница, 25 июля 2025, 14:20 —
В Польше двое активистов прорвались через цепь, отделяющую территорию президентского дворца в Варшаве, с намерением прикрепить баннер с надписью "Lex Ostatnie Pokolenie" ("Закон "Последнее поколение") на памятнике – их задержали правоохранители.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Около 06:00 в пятницу, 25 июля, два человека пересекли цепь, отделявшую территорию президентского дворца в Варшаве, чтобы прикрепить баннер с надписью "Lex Ostatnie Pokolenie" на памятнике маршалу Юзефу Понятовскому.
Активистов задержали сотрудники Службы государственной охраны, которые передали их полиции.
По словам младшего инспектора Якуба Пациняка из варшавской полиции, задержанных идентифицировали. Он отметил, что служба охраны находится в контакте с лицами, ответственными за безопасность президентского дворца.
Активисты заявили, что ранее на этой неделе они передали письмо новоизбранному президенту страны Каролю Навроцкому с требованием поддержать законопроект, который предусматривает месячный проездной за 50 злотых и восстановление регионального железнодорожного и автобусного транспорта.
Среди их требований также сокращение вклада Польши в климатический кризис.
В мае активисты "Последнего поколения" протестовали в штабе избирательной кампании мэра Варшавы Рафала Тшасковского: часть из них осталась внутри здания, остальные протестовали на улице.
Также движение "Последнее поколение" в течение двух недель блокировало мосты в Варшаве, требуя от правительства конкретных действий в защиту климата. В частности 5 мая, в день, когда польские ученики сдавали письменный экзамен по родному языку, они блокировали мосты по Варшаве.