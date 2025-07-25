В Турции вспыхнули новые лесные пожары: две провинции объявлены зонами стихийного бедствия

В пятницу, 25 июля, на средиземноморском побережье Турции вспыхнули новые лесные пожары, в связи с чем правительство объявило две западные провинции страны зонами стихийного бедствия.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

На снимках видно пламя и дым, поднимающиеся в небо вблизи многоэтажных жилых домов в Анталии, куда в летние месяцы съезжаются местные жители и иностранные туристы.

По сообщениям турецких СМИ, в центре и пригороде Аксу были эвакуированы жители домов в связи с приближением огня. Пожарные пытались потушить огонь, прежде чем сильный ветер распространил пожар, который закрыл главную прибрежную дорогу.

Далее вдоль побережья также оказались под угрозой дома в городе Манавгат.

Местные жители со шлангами и ведрами поспешили на помощь пожарным, а вертолеты и самолеты также боролись с пламенем, сбрасывая воду. К тушению пожара также были привлечены водометы полиции и муниципальные водовозы.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что провинции Измир и Билечик были объявлены "зонами стихийного бедствия, влияющими на жизнь населения", что является одним уровнем ниже самого высокого уровня чрезвычайной ситуации.

Ерликая добавил, что с 27 июня по четверг, 24 июля, были эвакуированы жители 120 районов по всей стране, а более 12 тысяч чрезвычайников боролись с пожарами.

В заметке в соцсетях министр сообщил, что за месяц пожаров было уничтожено или серьезно повреждено 311 домов, а для тех, кто остался без крыши над головой, в трех западных провинциях было создано 85 временных жилых пунктов.

Накануне писали, что в Турции во время борьбы с лесными пожарами погибли 10 человек.

Также писали, что возле греческого Коринфа, где продолжается борьба с лесными пожарами, спецсамолет Canadair упал в море во время забора воды.

Пожар возле Коринфа продолжается со вторника 22 июля и привел к эвакуации нескольких сел. Работу пожарных осложняет жара.