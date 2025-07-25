У Польщі ведуть переговори про легалізацію цивільних партнерств

У польській коаліції тривають переговори щодо закону про партнерські союзи, який дозволить одностатевим парам узаконити свої відносини.

Про це в пʼятницю заявив речник уряду Польщі Адам Шлапка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Шлапка запевнив у рішучості урядової "Громадянської коаліції" в питаннях, пов'язаних із законом про партнерські союзи.

"Тривають переговори з коаліційними партнерами також на парламентському рівні, і я думаю, що в найближчі тижні можна буде говорити про угоду", – зазначив речник польського уряду.

Законопроєкти, які запровадять у Польщі інститут цивільного партнерства, були опубліковані на сайті Урядового центру законодавчої ініціативи в жовтні 2024 року.

У разі їхнього ухвалення особи, які укладуть партнерський союз – як однієї, так і різної статі – зможуть взяти спільне прізвище, спільно розраховуватися в податковій інспекції, а також отримають право на медичну інформацію про себе, право успадковувати майно партнера та право на поховання партнера.

Після громадського обговорення законопроєкти досі не були винесені на голосування в уряді Польщі, а відтак і в парламенті.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.

У 2023 році повідомлялось, що Польща посідає останнє місце в ЄС щодо забезпечення прав ЛГБТ+, поступаючись Румунії та Болгарії.