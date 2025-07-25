В Польше ведут переговоры о легализации гражданских партнерств

В польской коалиции продолжаются переговоры по закону о партнерских союзах, который позволит однополым парам узаконить свои отношения.

Об этом в пятницу заявил представитель правительства Польши Адам Шлапка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Шлапка заверил в решимости правительственной "Гражданской коалиции" в вопросах, связанных с законом о партнерских союзах.

"Продолжаются переговоры с коалиционными партнерами также на парламентском уровне, и я думаю, что в ближайшие недели можно будет говорить о соглашении", – отметил представитель польского правительства.

Законопроекты, которые введут в Польше институт гражданского партнерства, были опубликованы на сайте Правительственного центра законодательной инициативы в октябре 2024 года.

В случае их принятия лица, которые заключат партнерский союз – как одного, так и разного пола – смогут взять общую фамилию, совместно рассчитываться в налоговой инспекции, а также получат право на медицинскую информацию о себе, право наследовать имущество партнера и право на погребение партнера.

После общественного обсуждения законопроекты до сих пор не были вынесены на голосование в правительстве Польши, а затем и в парламенте.

Прошлогодний опрос показал, что 50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств.

В 2023 году сообщалось, что Польша занимает последнее место в ЕС по обеспечению прав ЛГБТ+, уступая Румынии и Болгарии.